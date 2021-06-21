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Рейтинг WTA. Азаренко улучшила свои позиции

21.06.2021 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Азаренко поднялась на 14-ю строчку, Саснович вернулась в топ-100

Опубликован новый рейтинг WTA. После турнира в Майами он разморожен, передает Трибуна.

WTA Singles Rankings

Положение на 21 июня 2021

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 7875
2 (2) Наоми Осака (Япония) 7346
3 (3) Симона Халеп (Румыния) 6330
4 (4) Арина Соболенко (Беларусь) 6195
5 (6) Элина Свитолина (Украина) 5835
6 (5) София Кенин (США) 5640
7 (7) Бьянка Андрееску (Канада) 5266
8 (8) Серена Уильямс (США) 4931
9 (9) Ига Швентек (Польша) 4430
10 (10) Каролина Плишкова (Чехия) 4285
14 (16) Виктория Азаренко (Беларусь) 3880
19 (19) Анастасия Павлюченкова (Россия) 3300
21 (21) Елена Рыбакина (Казахстан) 3043
25 (26) Джессика Пегула (США) 2410
38 (39) Светлана Кузнецова (Россия) 1693
39 (40) Надя Подорошка (Аргентина) 1687
46 (47) Тамара Зиданшек (Словения) 1550
56 (63) Ализе Корне (Франция) 1395
57 (64) Элисон ван Эйтванк (Бельгия) 1355
63 (106) Людмила Самсонова (Россия) 1231
65 (70) Хизер Уотсон (Великобритания) 1226
80 (82) Анастасия Потапова (Россия) 1041
87 (90) Тереза Мартинцова (Чехия) 967
100 (101) Александра Саснович (Беларусь) 818
136 (133) Ольга Говорцова (Беларусь) 604
 
 
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Азаренко поднялась на 14-ю строчку, Саснович вернулась в топ-100
 
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