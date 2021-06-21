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КГБ согласовывает законопроект о признании БЧБ-флага нацистской символикой

21.06.2021 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики"

КГБ согласовывает законопроект о признании БЧБ-флага нацистской символикой
 Об этом пишет в своем телеграмм-канале провластный Союз журналистов.

Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности: бело-красно-белый флаг («БЧБ») и “коллаборационистский привет и боевой клич” "Жыве Беларусь!"

Возглас ”Жыве Беларусь" провластный Союз журналистов сравнивает с нацистским партийным приветствием.
 
 
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В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики"
 
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