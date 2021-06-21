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США готовят новые санкции против Москвы из-за Навального

21.06.2021 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, они будут введены, когда США убедятся, что «выбрали правильные цели»



Администрация Джо Байдена готовится ввести дополнительные санкции против России в связи с отравлением оппозиционного лидера Алексея Навального и последующим заключением его под стражу, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы готовим еще один пакет санкций для данного случая», – сказал Салливан, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN в воскресенье.

«Мы все время показывали, что не намерены смягчать удары, идет ли речь о [хакерской атаке на компанию] SolarWinds, вмешательстве в ход выборов или Навальном, когда речь заходит о вредоносной деятельности России», – добавил он.

По слова Салливана, санкции будут введены, когда США убедятся, что «выбрали правильные цели».

«Когда это произойдет, мы введем новые санкции в связи с применением химического оружия», – пояснил он.

Заявление советника Белого дома прозвучало через несколько дней после саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, который они оба охарактеризовали как в целом позитивный, но не приведший к серьезным прорывам.

Байден заявил, что предупредил Путина о последствиях в том случае, если Навальный умрет в тюрьме.
 
 
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По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, они будут введены, когда США убедятся, что «выбрали правильные цели»
 
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