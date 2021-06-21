Главы МИД ЕС утвердили 4-й пакет индивидуальных санкций против режима Лукашенко

передает ТАСС. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердил четвертый пакет индивидуальных санкций в отношении Беларуси, в который включены 86 физических и юридических лиц. Об этом сообщил в понедельник европейский дипломатический источник,ТАСС.





"Совет ЕС утвердил индивидуальные рестриктивные меры в отношении Беларуси", - сказал он.





Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель до этого заявил, что этот блок санкций "будет включать 86 юридических и физических лиц".





Они вступят в силу после опубликования, которое ожидается сегодня.





Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто еще до утверждения санкций пояснил, что ЕС примет сегодня санкции против официального Минска за "нарушения прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair".

Он подчеркнул, что страны Евросоюза придерживаются единой позиции, требуя освобождения всех политических заключенных и задержанных в Беларуси.





Ранее Боррель сообщил, что экономические санкции против официального Минска рассмотрят на саммите ЕС 24-25 июня и утвердят сразу после него.