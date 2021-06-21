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Еще два телеграм-канала признаны экстремистскими

21.06.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телеграм-каналы «ПИНСК для ЖИЗНИ ЧАТ» и «Пинск 97%» признаны экстремистскими, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.

Еще два телеграм-канала признаны экстремистскими
Иллюстрация pixabay.com

В сообщении говорится, что Пинская межрайонная прокуратура проанализировала размещенные в этих телеграм-каналах информационные сообщения. «Установлено, что в них размещались призывы к экстремистской деятельности, насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и иные радикальные сообщения, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам».

«На основании закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» пинский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции данных тelegram-чатов экстремистскими материалами, — отмечается в сообщении. — Суд Пинского района и города Пинска удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси».

 

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Телеграм-каналы «ПИНСК для ЖИЗНИ ЧАТ» и «Пинск 97%» признаны экстремистскими, сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.
 
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