Жуткое ДТП на трассе М1: погибли три человека

Три человека погибли в жутком дорожно-транспортном происшествии в Борисовском районе.



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Как сообщили в Следственном комитете, на трассе М1 недалеко от деревни Стаи 25-летняя девушка на «Мерседесе» не справилась с управлением, вылетела на встречку и протаранила «Форд».

Травмы, полученные водителем и двумя пассажирами «Форда», оказались смертельными — они погибли на месте аварии. Водитель и пассажир «Мерседеса» были госпитализированы.