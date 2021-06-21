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Жуткое ДТП на трассе М1: погибли три человека

21.06.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Три человека погибли в жутком дорожно-транспортном происшествии в Борисовском районе.

Жуткое ДТП на трассе М1: погибли три человека
Фото СК

Как сообщили в Следственном комитете, на трассе М1 недалеко от деревни Стаи 25-летняя девушка на «Мерседесе» не справилась с управлением, вылетела на встречку и протаранила «Форд».

Травмы, полученные водителем и двумя пассажирами «Форда», оказались смертельными  — они погибли на месте аварии. Водитель и пассажир «Мерседеса» были госпитализированы.

 

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Три человека погибли в жутком дорожно-транспортном происшествии в Борисовском районе.
 
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