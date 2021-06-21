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Жуткое ДТП на трассе М1: погибли три человека
Источник материала: Навiны
Три человека погибли в жутком дорожно-транспортном происшествии в Борисовском районе.
Как сообщили в Следственном комитете, на трассе М1 недалеко от деревни Стаи 25-летняя девушка на «Мерседесе» не справилась с управлением, вылетела на встречку и протаранила «Форд».
Травмы, полученные водителем и двумя пассажирами «Форда», оказались смертельными — они погибли на месте аварии. Водитель и пассажир «Мерседеса» были госпитализированы.
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Три человека погибли в жутком дорожно-транспортном происшествии в Борисовском районе.
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