|
Девушка заглянула под ковер и была очень сильно удивлена, обнаружив там следы от убийства
Источник материала: ОНТ
Девушка под ником @dontbeanashhole заглянула дома под ковер и обнаружила там следы от убийства. Видео она опубликовала в
Под ковром девушка обнаружила контур человеческого тела, дату убийства (19 января 2018 года) и номер дела. Также она рассмотрела на полу небольшой кровавый след.
Некоторые пользователи поддержали девушку и назвали ее находку безумной. Другие же усомнились в правдивости видео и обвинили тиктокершу в обмане.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка под ником @dontbeanashhole заглянула дома под ковер и обнаружила там следы от убийства. Видео она опубликовала в TikTok. Под ковром девушка обнаружила контур...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)