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Девушка заглянула под ковер и была очень сильно удивлена, обнаружив там следы от убийства

21.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка заглянула под ковер и была очень сильно удивлена, обнаружив там следы от убийства

Девушка под ником @dontbeanashhole заглянула дома под ковер и обнаружила там следы от убийства. Видео она опубликовала в TikTok.

Под ковром девушка обнаружила контур человеческого тела, дату убийства (19 января 2018 года) и номер дела. Также она рассмотрела на полу небольшой кровавый след.

Некоторые пользователи поддержали девушку и назвали ее находку безумной. Другие же усомнились в правдивости видео и обвинили тиктокершу в обмане.

Фото: depositphotos.com

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Девушка под ником @dontbeanashhole заглянула дома под ковер и обнаружила там следы от убийства. Видео она опубликовала в TikTok. Под ковром девушка обнаружила контур...
 
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