Девушка заглянула под ковер и была очень сильно удивлена, обнаружив там следы от убийства

Источник материала: ОНТ

Девушка под ником @dontbeanashhole заглянула дома под ковер и обнаружила там следы от убийства. Видео она опубликовала в TikTok .

Под ковром девушка обнаружила контур человеческого тела, дату убийства (19 января 2018 года) и номер дела. Также она рассмотрела на полу небольшой кровавый след.

Некоторые пользователи поддержали девушку и назвали ее находку безумной. Другие же усомнились в правдивости видео и обвинили тиктокершу в обмане.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram