|
В Бельгию пришел небывалый ураган
Источник материала: ОНТ
В Бельгию пришел небывалый ураган! Стихия обрушилась на город Бораинг.
Местных жителей предупредили лишь о небольшом торнадо, а потому такая погода многих застала врасплох. В результате тяжелые травмы получили около 20 человек, пострадала городская инфраструктура. В срочном ремонте нуждаются более ста домов. Школы стали временных приютом для двух тысяч человек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бельгию пришел небывалый ураган! Стихия обрушилась на город Бораинг. Местных жителей предупредили лишь о небольшом торнадо, а потому такая погода многих застала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)