Источник материала: ОНТ

В Бельгию пришел небывалый ураган! Стихия обрушилась на город Бораинг.

Местных жителей предупредили лишь о небольшом торнадо, а потому такая погода многих застала врасплох. В результате тяжелые травмы получили около 20 человек, пострадала городская инфраструктура. В срочном ремонте нуждаются более ста домов. Школы стали временных приютом для двух тысяч человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram