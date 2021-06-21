Кому стоит отказаться от кисломолочных продуктов? Посмотрите, может и вы в этом списке!

Источник материала: ОНТ

В детстве многим говорили, что нужно есть больше молочных продуктов, ведь они полезны для организма. Поэтому по вечерам давали пить теплое молоко с печеньем. К тому же часто в диетах используют кефир. Но при этом мало кто знает, что для некоторых людей молочные продукты могут быть губительны.

Стоит в этом разобраться. Кефир – это достаточно полезный кисломолочный продукт, в котором содержится очень много микроэлементов, а также полезные кисломолочные бактерии, необходимые для нашего организма. Однако не для каждого человека он может оказаться таким целительным. Бывает и такое, что этот продукт влечет пагубные последствия для человека.



Фото: profile.ru

Безусловно, не стоит говорить о случаях, когда кефир находится в несвежем виде, потому что в нем почти не остается полезных бактерий, даже наоборот в нем становится в разы больше патогенных веществ. В том числе увеличивается концентрация спирта, что также оказывает негативное влияние на организм.

Нежелательно покупать все на «про запас». Если продукт уже испорчен, то стоит его выкинуть, иначе можно получить сильное отравление. Старайтесь выбирать кефир, чей срок годности не превышает две недели, и начинайте употреблять его сразу после покупки.



Фото: retail.ru

Некоторые считают, что худеть лучше на монодиете, которая заключается в том, что вы пьете по два литра кефира в день. В таком случае ваш организм будет ощущать себя так, будто бы началась война. Поэтому сначала вы сильно сбросите вес, а потом начнете его набирать, так как защитный механизм будет стараться запасать как можно больше веществ на случай голодных времен. Стоит отметить, что кефир не содержит настолько много питательных веществ, чтобы можно было бы устраивать диету исключительно на нем. У вас начнутся сильные дефициты, поэтому будут проблемы в функционировании органов и систем. Тем самым вы не только нарушите обмен веществ, но и заметно испортите здоровье.



Фото: woman.ru

Людям, страдающим непереносимостью лактозы, следует исключить молочные продукты из своего рациона. Не стоит употреблять их даже тем, у кого есть повышенная кислотность желудочного сока, потому что в кефире содержится кислота.



Фото: mosmedpreparaty.ru

Опять же с аккуратностью и вниманием стоит подходить к кефиру в случае, если у вас есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, наличие гастрита, панкреатита и язвы является противопоказанием к его приему. Не стоит употреблять молочные продукты в случае почечной недостаточности. Также не рекомендовано давать кефир детям до года, потому что могут появиться колики и вздутие.

По материалам сайта mi7.ru

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