В программе чемпионата Европы по футболу пройдут четыре встречи

Источник материала: ОНТ

Сегодня в программе чемпионата Европы по футболу — четыре встречи. На поле выйдут команды групп B и C.

В группе В сборная России, которая занимает второе место, встретится с Данией, идущей на 4-й строке. Сегодня датчане твердо намерены исправить ситуацию: чтобы подняться на второе место в группе и попасть в плей-офф — для этого команде необходима победа с преимуществом не менее двух мячей.

Также в группе В сегодня сыграют Финляндия и Бельгия. В группе С – Нидерланды, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, встретятся с аутсайдером – Северной Македонией. Сборная Украины сыграет с Австрией – эти команды спорят за второе место в группе. Украинцам в этой встрече будет достаточно ничьей, австрийцам нужна только победа.

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