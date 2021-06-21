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В программе чемпионата Европы по футболу пройдут четыре встречи
Источник материала: ОНТ
Сегодня в программе чемпионата Европы по футболу — четыре встречи. На поле выйдут команды групп B и C.
В группе В сборная России, которая занимает второе место, встретится с Данией, идущей на 4-й строке. Сегодня датчане твердо намерены исправить ситуацию: чтобы подняться на второе место в группе и попасть в плей-офф — для этого команде необходима победа с преимуществом не менее двух мячей.
Также в группе В сегодня сыграют Финляндия и Бельгия. В группе С – Нидерланды, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, встретятся с аутсайдером – Северной Македонией. Сборная Украины сыграет с Австрией – эти команды спорят за второе место в группе. Украинцам в этой встрече будет достаточно ничьей, австрийцам нужна только победа.
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Сегодня в программе чемпионата Европы по футболу — четыре встречи. На поле выйдут команды групп B и C. В группе В сборная России, которая занимает второе место,...
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