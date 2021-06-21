ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В программе чемпионата Европы по футболу пройдут четыре встречи

21.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В программе чемпионата Европы по футболу пройдут четыре встречи

Сегодня в программе чемпионата Европы по футболу — четыре встречи. На поле выйдут команды групп B и C.

В группе В сборная России, которая занимает второе место, встретится с Данией, идущей на 4-й строке. Сегодня датчане твердо намерены исправить ситуацию: чтобы подняться на второе место в группе и попасть в плей-офф — для этого команде необходима победа с преимуществом не менее двух мячей.

Также в группе В сегодня сыграют Финляндия и Бельгия.  В группе С – Нидерланды, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф, встретятся с аутсайдером – Северной Македонией. Сборная Украины сыграет с Австрией – эти команды спорят за второе место в группе. Украинцам в этой встрече будет достаточно ничьей, австрийцам нужна только победа.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в программе чемпионата Европы по футболу — четыре встречи. На поле выйдут команды групп B и C. В группе В сборная России, которая занимает второе место,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще два телеграм-канала признаны экстремистскими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by