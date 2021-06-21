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На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса с детьми. Есть пострадавшие

21.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Кубани столкнулись два пассажирских автобуса с детьми. Есть пострадавшие

На Кубани в Туапсинском районе столкнулись два пассажирских автобуса, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ДТП произошло на трассе Джугба – Сочи. Сообщается, что 62 ребенка возвращались из детского лагеря. По последней информации, водитель и 15 детей пострадали, они доставлены в больницу. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых травм нет.

Также известно, что один из автобусов загорелся, но его оперативно потушили.

По предварительной информации, попутное столкновение произошло из-за отказа тормозов.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: РИА «Новости»

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На Кубани в Туапсинском районе столкнулись два пассажирских автобуса, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю. ДТП произошло на трассе...
 
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