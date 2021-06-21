В США 12 человек стали жертвами шторма «Клодетт»

Источник материала: ОНТ

В США 12 человек стали жертвами разрушительного тропического шторма «Клодетт».

Непогода накрыла юго-восток – больше всего пострадал штат Алабама. Ливень привел к серьезной аварии – столкнулись сразу 18 автомобилей. Погибли 10 человек, большинство из которых дети. Еще двоих придавили упавшие деревья. По данным синоптиков, в ближайшие дни регион накроет новый тропический шторм.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram