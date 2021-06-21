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В США 12 человек стали жертвами шторма «Клодетт»

21.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США 12 человек стали жертвами шторма «Клодетт»

В США 12 человек стали жертвами разрушительного тропического шторма «Клодетт».

Непогода накрыла юго-восток – больше всего пострадал штат Алабама. Ливень привел к серьезной аварии – столкнулись сразу 18 автомобилей. Погибли 10 человек, большинство из которых дети. Еще двоих придавили упавшие деревья. По данным синоптиков, в ближайшие дни регион накроет новый тропический шторм.  

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В США 12 человек стали жертвами разрушительного тропического шторма «Клодетт». Непогода накрыла юго-восток – больше всего пострадал штат Алабама. Ливень привел к...
 
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