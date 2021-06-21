Продукты, с которыми нельзя сочетать творог. Запомните их!

Источник материала: ОНТ

Одно из самых полезных блюд – творог. Часто его едят со свежими ягодами, джемом, медом и сухофруктами. Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал РИА Новости, с какими продуктами не стоит употреблять творог, а с какими – можно.

Павел Исанбаев добавил, что творог лучше сочетать с болгарским перцем и зеленью. Кроме того, перед употреблением творога можно съесть овощей – клетчатка снизит инсулиновый ответ.

ФОТО: pixabay





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