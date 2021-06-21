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Продукты, с которыми нельзя сочетать творог. Запомните их!

21.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продукты, с которыми нельзя сочетать творог. Запомните их!

Одно из самых полезных блюд – творог. Часто его едят со свежими ягодами, джемом, медом и сухофруктами. Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал РИА Новости, с какими продуктами не стоит употреблять творог, а с какими – можно. 

Павел Исанбаев добавил, что творог лучше сочетать с болгарским перцем и зеленью. Кроме того, перед употреблением творога можно съесть овощей – клетчатка снизит инсулиновый ответ.

ФОТО: pixabay


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Одно из самых полезных блюд – творог. Часто его едят со свежими ягодами, джемом, медом и сухофруктами. Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал РИА...
 
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