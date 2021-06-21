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Трагическая статистика: в Беларуси за минувшую неделю утонули 30 человек
Источник материала: ОНТ
Трагическая статистика за выходные. В Беларуси за минувшую неделю утонули 30 человек, 23 – только за выходные.
Почти все были в состоянии алкогольного опьянения. Каждый пятый случай – в местах, где купание запрещено. Среди погибших на воде есть несовершеннолетние. 15-летняя девочка выгуливала собаку возле водоема, в какой-то момент оступилась и не смогла выбраться на берег. Спасатели напоминают, детей без присмотра взрослых у воды оставлять нельзя. Каждая из этих ошибок может стоить жизни.
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Трагическая статистика за выходные. В Беларуси за минувшую неделю утонули 30 человек, 23 – только за выходные. Почти все были в состоянии алкогольного опьянения....
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