Трагическая статистика: в Беларуси за минувшую неделю утонули 30 человек

Источник материала: ОНТ

Трагическая статистика за выходные. В Беларуси за минувшую неделю утонули 30 человек, 23 – только за выходные.

Почти все были в состоянии алкогольного опьянения. Каждый пятый случай – в местах, где купание запрещено. Среди погибших на воде есть несовершеннолетние. 15-летняя девочка выгуливала собаку возле водоема, в какой-то момент оступилась и не смогла выбраться на берег. Спасатели напоминают, детей без присмотра взрослых у воды оставлять нельзя. Каждая из этих ошибок может стоить жизни.

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