Танкисты в жару решили провести учение на воде

Источник материала: ОНТ

Белорусские военнослужащие в жару решили провести учение на воде. В оттачивание мастерства с головой окунулись танкисты.

Бойцы механизированной бригады из Слонима справлялись с важной задачей, которая во многом может решить исход схватки, – преодоление водной преграды. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Механики-водители сначала сдают технические зачеты, проходя курс водолазной подготовки, психологическое тестирование и только потом получают допуск к прохождению глубокого брода.

Сразу после водных преград следующий этап подготовки – контрольная стрельба из вооружения боевой машины.

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