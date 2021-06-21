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Танкисты в жару решили провести учение на воде

21.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Танкисты в жару решили провести учение на воде

Белорусские военнослужащие в жару решили провести учение на воде. В оттачивание мастерства с головой окунулись танкисты.

Бойцы механизированной бригады из Слонима справлялись с важной задачей, которая во многом может решить исход схватки, – преодоление водной преграды. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Механики-водители сначала сдают технические зачеты, проходя курс водолазной подготовки, психологическое тестирование и только потом получают допуск к прохождению глубокого брода.

Сразу после водных преград следующий этап подготовки – контрольная стрельба из вооружения боевой машины.

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Белорусские военнослужащие в жару решили провести учение на воде. В оттачивание мастерства с головой окунулись танкисты. Бойцы механизированной бригады из...
 
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