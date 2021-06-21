«Поезд Победы» можно посетить в Бресте

Источник материала: ОНТ

Сегодня все дороги ведут в Брест. С приграничным городом связана одна из самых трагических дат в истории страны. Здесь, у слияния вод Буга и Муховца, начиналась Великая Отечественная война.

Ранним утром «Поезд Победы» без опоздания прибыл на Брестский вокзал. Дата и место символические, здесь также героически, как и в цитадели, оборонялись защитники восемьдесят лет назад. А уже после войны встречались и встречали победителей. Среди почетных гостей – ветераны.

Позади долгий маршрут с остановками в Минске, Орше, Витебске, Полоцке и Гродно. Колеся по городам и странам, музей на колесах рассказывает историю Великой Отечественной войны. Каждый вагон – экспозиция, трехмерные панорамы, живописные полотна, спецэффекты – на мгновение переносят посетителей в сороковые. Один вагон посвящен легендарной цитадели.

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