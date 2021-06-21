|
«Поезд Победы» можно посетить в Бресте
Источник материала: ОНТ
Сегодня все дороги ведут в Брест. С приграничным городом связана одна из самых трагических дат в истории страны. Здесь, у слияния вод Буга и Муховца, начиналась Великая Отечественная война.
Ранним утром «Поезд Победы» без опоздания прибыл на Брестский вокзал. Дата и место символические, здесь также героически, как и в цитадели, оборонялись защитники восемьдесят лет назад. А уже после войны встречались и встречали победителей. Среди почетных гостей – ветераны.
Позади долгий маршрут с остановками в Минске, Орше, Витебске, Полоцке и Гродно. Колеся по городам и странам, музей на колесах рассказывает историю Великой Отечественной войны. Каждый вагон – экспозиция, трехмерные панорамы, живописные полотна, спецэффекты – на мгновение переносят посетителей в сороковые. Один вагон посвящен легендарной цитадели.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня все дороги ведут в Брест. С приграничным городом связана одна из самых трагических дат в истории страны. Здесь, у слияния вод Буга и Муховца, начиналась...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)