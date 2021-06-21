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22 июня Беларусь будет вспоминать всех, кто ценой своей жизни защитил Отечество

21.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

22 июня Беларусь будет вспоминать всех, кто ценой своей жизни защитил Отечество

22 июня 1941-го – одна из самых печальных дат в нашей истории. В день всенародной памяти жертв Беларусь будет вспоминать всех, кто ценой своей жизни выполнил святой долг – защитил наше Отечество. Зажжем лампады еще до рассвета.

Как и 80 лет назад, первой проснется Брестская крепость. Памятный митинг с возложением цветов к Вечному огню начнется в 3:30 утра. Вспомнят героев минутой молчания. Центральным событием станет митинг-реквием у Братской могилы. В скорбную дату жители Витебска соберутся на акцию «пламя памяти». От площади победы, до воинского захоронения – огонь пронесет каждый. «Никто не забыт, ничто не забыто» – под таким девизом в Гомеле пройдет молодежная историческая акция. В Гродно минута молчания – у памятника Советским пограничникам. Все, кому дорога память, соберутся с венками и цветами на Буйничском поле, и в Бобруйской крепости. В Минской области – люди посетят Хатынь, Тростенец. На Белазе в этот день на минуту остановят работы несколько цехов. В Минске героев вспомнят на площади Победы.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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22 июня 1941-го – одна из самых печальных дат в нашей истории. В день всенародной памяти жертв Беларусь будет вспоминать всех, кто ценой своей жизни выполнил святой...
 
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