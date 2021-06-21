МВД предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики

Источник материала: ОНТ

По информации Белорусского союза журналистов, Министерство внутренних дел предложило включить БЧБ-флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики.

Проект акта «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики» поступил на согласование в КГБ.

Фото: БЕЛТА

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