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МВД предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики
Источник материала: ОНТ
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Проект акта «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики» поступил на согласование в КГБ.
Фото: БЕЛТА
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МВД предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики и атрибутики
По информации Белорусского союза журналистов, Министерство внутренних дел предложило включить БЧБ-флаг и лозунг «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики....
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