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Тренер назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале
Источник материала: ОНТ
Самые травмоопасные упражнения в тренажерном зале назвал тренер по триатлону Александр Халаманов, передает РИА Новости.
Самые опасные упражнения, по словам тренера, это приседания со штангой, становая тяга и жим лежа.
В принципе любое упражнение со свободным весом, считает тренер, может быть опасно, если выполнять его без правильной техники и не осмысленно. Спортсмен-любитель может отвлечься, задуматься и уронить весь на себя.
Профессионалы знают технику безопасности и в случае чего могу сгруппироваться, когда что-то пойдет не так.
Фото: Pexels
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Самые травмоопасные упражнения в тренажерном зале назвал тренер по триатлону Александр Халаманов, передает РИА Новости. Самые опасные упражнения, по словам...
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