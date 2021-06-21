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Тренер назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале

21.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тренер назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале

Самые травмоопасные упражнения в тренажерном зале назвал тренер по триатлону Александр Халаманов, передает РИА Новости.

Самые опасные упражнения, по словам тренера, это приседания со штангой, становая тяга и жим лежа.

В принципе любое упражнение со свободным весом, считает тренер, может быть опасно, если выполнять его без правильной техники и не осмысленно. Спортсмен-любитель может отвлечься, задуматься и уронить весь на себя. 

Профессионалы знают технику безопасности и в случае чего могу сгруппироваться, когда что-то пойдет не так.

Фото: Pexels


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Самые травмоопасные упражнения в тренажерном зале назвал тренер по триатлону Александр Халаманов, передает РИА Новости. Самые опасные упражнения, по словам...
 
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