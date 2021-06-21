Тренер назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале

Источник материала: ОНТ

Самые травмоопасные упражнения в тренажерном зале назвал тренер по триатлону Александр Халаманов, передает РИА Новости.

Самые опасные упражнения, по словам тренера, это приседания со штангой, становая тяга и жим лежа.

В принципе любое упражнение со свободным весом, считает тренер, может быть опасно, если выполнять его без правильной техники и не осмысленно. Спортсмен-любитель может отвлечься, задуматься и уронить весь на себя.

Профессионалы знают технику безопасности и в случае чего могу сгруппироваться, когда что-то пойдет не так.

Фото: Pexels





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram