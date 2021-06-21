Страшная авария на M1: в лобовом столкновении погибли три человека

Источник материала: ОНТ

В Борисовском районе на трассе M1 столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека, сообщает Следственный комитет.

Вблизи деревни Стаи Борисовского района 25-летняя девушка за рулем автомобиля Mercedes не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина лоб в лоб столкнулась с с автомобилем Ford.

В результате травм водитель и пассажиры, находящиеся в Ford, погибли на месте. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes госпитализированы.





В отношении 25-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: СК

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