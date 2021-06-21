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Страшная авария на M1: в лобовом столкновении погибли три человека
Источник материала: ОНТ
В Борисовском районе на трассе M1 столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека,
Вблизи деревни Стаи Борисовского района 25-летняя девушка за рулем автомобиля Mercedes не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина лоб в лоб столкнулась с с автомобилем Ford.
В результате травм водитель и пассажиры, находящиеся в Ford, погибли на месте. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes госпитализированы.
В отношении 25-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: СК
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В Борисовском районе на трассе M1 столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека, сообщает Следственный комитет. Вблизи деревни Стаи...
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