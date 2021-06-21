Медики, спасатели и Госавтоинспекция предупреждают: жара может быть опасной для жизни и здоровья

Источник материала: ОНТ

В Беларуси лето тоже становится по-настоящему знойным! Вот уже несколько дней столбики термометров поднимаются выше +30°С. Такая погода может быть опасной для жизни и здоровья – об этом предупреждают медики, спасатели и Госавтоинспекция.

Врачи настоятельно рекомендуют не проводить много времени на солнце – даже в тени есть риск получить тепловой удар. Обязательно пить много жидкости и носить головные уборы.

Спасатели в эти дни работают в усиленном режиме – и все равно не обходится без несчастных случаев на воде. Купание в нетрезвом виде и в запрещенных местах – прямой путь к трагедии. Только в выходные в стране утонуло не менее 17 человек, еще около ста пришлось спасать.

Немало было и тех, кто после принятия спиртного избежал опасности в воде. Но создал ее для себя и окружающих на дороге. Инспекторы ГАИ дежурят в усиленном режиме – и констатируют: состояние многих водителей в такую погоду – реальная угроза безопасному движению.

Милиция также патрулирует водоемы – иногда штраф за распитие горячительных напитков останавливает тех, кому море уже по колено. Но за всеми не уследишь – забота о себе и близких, в первую очередь, личная ответственность каждого.

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