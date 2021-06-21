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В польской деревне Нова Бяла огонь повредил 44 здания, пострадали 9 человек
Источник материала: ОНТ
На юге Польше произошел масштабный пожар в жилом секторе. В деревне Нова Бяла повреждены сразу 44 здания, пострадали 9 человек.
Огонь вспыхнул на улице с домами, которые соединены между собой хозяйственными пристройками. У пострадавших, в основном, ожоги и отравления дымом. Один из местных жителей во время пожара упал с крыши и сломал позвоночник. 112 человек были вынуждены покинуть дома. Возгорание могло произойти по причине неосторожности с огнем на жаре.
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На юге Польше произошел масштабный пожар в жилом секторе. В деревне Нова Бяла повреждены сразу 44 здания, пострадали 9 человек. Огонь вспыхнул на улице с домами,...
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