В польской деревне Нова Бяла огонь повредил 44 здания, пострадали 9 человек

Источник материала: ОНТ

На юге Польше произошел масштабный пожар в жилом секторе. В деревне Нова Бяла повреждены сразу 44 здания, пострадали 9 человек.

Огонь вспыхнул на улице с домами, которые соединены между собой хозяйственными пристройками. У пострадавших, в основном, ожоги и отравления дымом. Один из местных жителей во время пожара упал с крыши и сломал позвоночник. 112 человек были вынуждены покинуть дома. Возгорание могло произойти по причине неосторожности с огнем на жаре.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram