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Александр Башлачев / фото из архива

Кто такой Александр Башлачев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как и его отец: сын советского барда Александра Башлачева покончил с собой Предсмертной записки Егор Башлачев не оставил.

Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщаетсо ссылкой на собственный источник.По данным собеседника канала, тело 32-летнего мужчины обнаружили около 18:00 в субботу, 19 июня, под окнами дома на улице Чаплыгина в центре столицы. Предсмертной записки он не оставил. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится проверка.По данным РЕН ТВ, Башлачев-младший был инвалидом второй группы и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, известно, что он проходил курс лечения в одной из психиатрических клиник.- советский рок-музыкант, поэт, бард, автор-исполнитель.Прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда, входил в Ленинградский рок-клуб.За свою жизнь написал чуть более 100 стихотворений, создав наиболее известные свои произведения в течение двух лет.Александр Башлачев погиб в возрасте 27 лет в феврале 1988 года, выпав из окна восьмого этажа.Его сын Егор Башлачев родился 3 августа 1988 года, спустя полгода после смерти отца.