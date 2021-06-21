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Как и его отец: сын советского барда Александра Башлачева покончил с собой

21.06.2021 12:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как и его отец: сын советского барда Александра Башлачева покончил с собой
Александр Башлачев / фото из архива
Сын известного советского музыканта и поэта Александра Башлачева Егор покончил с собой в Москве.

Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника канала, тело 32-летнего мужчины обнаружили около 18:00 в субботу, 19 июня, под окнами дома на улице Чаплыгина в центре столицы. Предсмертной записки он не оставил. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится проверка.

По данным РЕН ТВ, Башлачев-младший был инвалидом второй группы и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, известно, что он проходил курс лечения в одной из психиатрических клиник.

Кто такой Александр Башлачев


Александр Башлачев - советский рок-музыкант, поэт, бард, автор-исполнитель.

Прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда, входил в Ленинградский рок-клуб.

За свою жизнь написал чуть более 100 стихотворений, создав наиболее известные свои произведения в течение двух лет.

Александр Башлачев погиб в возрасте 27 лет в феврале 1988 года, выпав из окна восьмого этажа.

Его сын Егор Башлачев родился 3 августа 1988 года, спустя полгода после смерти отца.
 
 
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