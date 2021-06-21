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Как и его отец: сын советского барда Александра Башлачева покончил с собой
Источник материала: UDF
Александр Башлачев / фото из архива
Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщает
По данным собеседника канала, тело 32-летнего мужчины обнаружили около 18:00 в субботу, 19 июня, под окнами дома на улице Чаплыгина в центре столицы. Предсмертной записки он не оставил. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится проверка.
По данным РЕН ТВ, Башлачев-младший был инвалидом второй группы и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, известно, что он проходил курс лечения в одной из психиатрических клиник.
Кто такой Александр Башлачев
Александр Башлачев - советский рок-музыкант, поэт, бард, автор-исполнитель.
Прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда, входил в Ленинградский рок-клуб.
За свою жизнь написал чуть более 100 стихотворений, создав наиболее известные свои произведения в течение двух лет.
Александр Башлачев погиб в возрасте 27 лет в феврале 1988 года, выпав из окна восьмого этажа.
Его сын Егор Башлачев родился 3 августа 1988 года, спустя полгода после смерти отца.
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Предсмертной записки Егор Башлачев не оставил.
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