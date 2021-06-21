Гродненца за надругательство над госфлагом приговорили к 3 месяцам ареста

Источник материала: БелТА

21 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителя Гродно за надругательство над госфлагом суд приговорил к 3 месяцам ареста. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение в отношении неработающего 27-летнего местного жителя. Мужчине инкриминировалось надругательство над госсимволикой.

В апреле 2021 года он сорвал закрепленный у входа в здание гродненского филиала РУП "Белпочта" Государственный флаг и выкинул его в мусорное ведро. В момент совершения правонарушения он был пьян.

"Свою вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме. До этого он более 30 раз привлекался к административной ответственности, в том числе 11 раз за появление в нетрезвом виде в общественном месте, семейные скандалы, нанесение побоев. Также обвиняемый неоднократно судим за преступления против собственности - кражи и грабежи", - рассказали в прокуратуре.

Суд Ленинского района Гродно вынес в отношении мужчины обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 3 месяцев ареста.-0-