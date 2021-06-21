|
Женщины в белом под красными зонтами – в Минске
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По словам участниц прогулки, их акция призывает к сопереживанию и солидарности с потерпевшими от репрессий.
А именно, напоминают женщины в белом с красными зонтами, которые прошлись по одной из улиц Минска, Беларусь сегодня – это бесконечные аресты, пытки политзаключенных, смерть несправедливо осужденного, массовый отъезд из страны прекрасных людей, которые вынуждены скрываться от преследования режима.
Фото
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам участниц прогулки, их акция призывает к сопереживанию и солидарности с потерпевшими от репрессий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)