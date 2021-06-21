Женщины в белом под красными зонтами – в Минске

Источник материала: Салiдарнасць

По словам участниц прогулки, их акция призывает к сопереживанию и солидарности с потерпевшими от репрессий.

А именно, напоминают женщины в белом с красными зонтами, которые прошлись по одной из улиц Минска, Беларусь сегодня – это бесконечные аресты, пытки политзаключенных, смерть несправедливо осужденного, массовый отъезд из страны прекрасных людей, которые вынуждены скрываться от преследования режима.





Фото Радыё Свабода



