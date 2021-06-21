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Женщины в белом под красными зонтами – в Минске

21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По словам участниц прогулки, их акция призывает к сопереживанию и солидарности с потерпевшими от репрессий.

А именно, напоминают женщины в белом с красными зонтами, которые прошлись по одной из улиц Минска, Беларусь сегодня – это бесконечные аресты, пытки политзаключенных, смерть несправедливо осужденного, массовый отъезд из страны прекрасных людей, которые вынуждены скрываться от преследования режима.

Женщины в белом под красными зонтами – в Минске

Фото Радыё Свабода

Женщины в белом под красными зонтами – в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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По словам участниц прогулки, их акция призывает к сопереживанию и солидарности с потерпевшими от репрессий.
 
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