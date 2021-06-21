ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД предлагает включить БЧБ-флаг и «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики

21.06.2021 13:07 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает включить оппозиционный бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики и атрибутики

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на Белорусский союз журналистов.

"В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики", - сказано в сообщении.

Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь".

Ранее об инициативе включить бело-красно-белый флаг в список нацистской символики заявляли в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919), в 1991-1995 годах — государственный флаг Республики Беларусь.

Лозунг "Жыве Беларусь!" впервые был использован в 1917 году на одном из митингов в Минске. Позже – в 1918 году – под девизом "Няхай жыве вольная Беларусь!" возникла Белорусская народная республика.

В довоенные годы и во время Великой Отечественной войны активно использовался осовремененный вариант: "Няхай жыве савецкая Беларусь!".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел Беларуси предлагает включить оппозиционный бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гродненца за надругательство над госфлагом приговорили к 3 месяцам ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by