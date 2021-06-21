МВД предлагает включить БЧБ-флаг и «Жыве Беларусь» в перечень нацистской символики

Источник материала: АФН

Министерство внутренних дел Беларуси предлагает включить оппозиционный бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь" в перечень нацистской символики и атрибутики

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на Белорусский союз журналистов.

"В КГБ Беларуси поступил на согласование проект акта МВД "Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики", - сказано в сообщении.

Документ содержит перечень нацистской (коллаборационистской) символики и атрибутики, в частности бело-красно-белый флаг и лозунг "Жыве Беларусь".

Ранее об инициативе включить бело-красно-белый флаг в список нацистской символики заявляли в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов белорусов, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919), в 1991-1995 годах — государственный флаг Республики Беларусь.

Лозунг "Жыве Беларусь!" впервые был использован в 1917 году на одном из митингов в Минске. Позже – в 1918 году – под девизом "Няхай жыве вольная Беларусь!" возникла Белорусская народная республика.

В довоенные годы и во время Великой Отечественной войны активно использовался осовремененный вариант: "Няхай жыве савецкая Беларусь!".