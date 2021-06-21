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Шок! Только в воскресенье в Беларуси утонуло пять человек, в том числе двое детей

21.06.2021 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за установившейся жаркой погоды беларусы бросились к воде. Для некоторых это заканчивается трагически



Как сообщает МЧС, только в воскресенье в стране утонули 5 человек, среди погибших двое детей: в 14:15 в реке Бася (Чаусы) обнаружена и извлечена из воды утонувшая девочка (2006 г.р.); в 17:42 поступило сообщение о трагедии в реке Днепр (Шклов) — утонул мальчик (2012 г.р.).

Также погибли:

59-летний мужчина (озеро Мурожницкое в деревне Язвино Шумилинского района);

32-летний мужчина (озеро Броды в Могилеве);

52-летний мужчина (карьер в Верхнедвинске).

В МЧС сообщили и о спасении на воде. 

Старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 29 Игорь Никитенко спас тонувшего человека на акватории Цнянского водохранилища.
 
Теги: Могилев
 
 
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Из-за установившейся жаркой погоды беларусы бросились к воде. Для некоторых это заканчивается трагически
 
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