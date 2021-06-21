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В ПАСЕ могут пройти дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы»

21.06.2021 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация в Беларуси может быть обсуждена в рамках летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет 21—24 июня в очном формате — в Страсбурге (Франция), а также дистанционно.

В ПАСЕ могут пройти дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы»

На сайте ПАСЕ указано, что к летней сессии среди прочего была подана заявка на проведение дебатов «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы». Окончательная повестка сессии будет утверждена в день открытия, 21 июня.

Нынешняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы пройдет под знаком 10-й годовщины принятия Конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция).

Этой теме будет посвящено мероприятие, на котором выступят лауреат Нобелевской премии мира 2018 года и лауреат премии Вацлава Гавела 2016 года иракская правозащитница Надия Мурад, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, премьер-министр Бельгии Александр де Кро, председатель Сената Румынии Анка Дана Драгу, министр-делегат гендерного равноправия, разнообразия и равенства возможностей Франции Элизабет Морено, спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович.

Генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу о насилии в отношении женщин Зита Гурмай проинформирует о дальнейших шагах по достижению прогресса в подписании, ратификации и эффективном выполнении Стамбульской конвенции.

Парламентарии обсудят темы свободы СМИ, положения крымских татар, европейской политики в отношении диаспор, борьбы с афрофобией в Европе и другое.

 

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Ситуация в Беларуси может быть обсуждена в рамках летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет 21—24 июня в очном формате — в...
 
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