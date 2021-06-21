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Не остановить: Меган Маркл дала еще одно откровенное интервью
21.06.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл не собирается останавливаться на достигнутом: не успел мир отойти от эфира с Опрой Уинфри, как герцогиня дала новое интервью.
Недавно Маркл попробовала себя в писательстве и
В эфире радиостанции US Radio вышло первое откровенное интервью Маркл после
Так Меган призналась, что подарила Гарри скамейку с памятной табличкой в честь Дня отца и благодарна ему за вдохновение, ведь идея для книги пришла к ней, когда она увидела мужа, который нянчил их первенца в саду.
Герцогиня также отметила, что главным поклонником ее творчества является сын Арчи.
"Теперь я с гордостью могу сказать, что мама написала эту книгу для тебя. Невероятные ощущения", - высказалась мятежница и добавила, что внимательный читатель сможет отыскать множество отсылок в ее произведении. Например, незабудки - любимые цветы принцессы Дианы - и другие милые и особенные детали.
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На этот раз мятежная экс-актриса решила рассказать о своей книге, вдохновении и бытовых мелочах из семейной жизни с принцем Гарри.
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