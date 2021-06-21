Не остановить: Меган Маркл дала еще одно откровенное интервью

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл не собирается останавливаться на достигнутом: не успел мир отойти от эфира с Опрой Уинфри, как герцогиня дала новое интервью.

Недавно Маркл попробовала себя в писательстве и выпустила дебютную детскую книгу The Bench ("Скамейка"). И если в США произведение герцогини восприняли положительно, то в Британии его буквально освистали. Но это не остановило звезду: Меган отреагировала на провал своей книги, а после решила закрепить эффект.

В эфире радиостанции US Radio вышло первое откровенное интервью Маркл после беседы с Опрой Уинфри . Темой разговора стала ее книга, а также жизнь с принцем Гарри.

Так Меган призналась, что подарила Гарри скамейку с памятной табличкой в честь Дня отца и благодарна ему за вдохновение, ведь идея для книги пришла к ней, когда она увидела мужа, который нянчил их первенца в саду.

Герцогиня также отметила, что главным поклонником ее творчества является сын Арчи.

"Теперь я с гордостью могу сказать, что мама написала эту книгу для тебя. Невероятные ощущения", - высказалась мятежница и добавила, что внимательный читатель сможет отыскать множество отсылок в ее произведении. Например, незабудки - любимые цветы принцессы Дианы - и другие милые и особенные детали.

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