ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лиза Арзамасова показала "лайфхак" для беременных и очаровала сеть

21.06.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Лиза Арзамасова очаровала поклонников: молодая жена фигуриста Ильи Авербуха показала лайфхак для беременных.

Звезда "Папиных дочек" и спортсмен поженились в декабре 2020 года. Влюбленные не стали скрывать это событие и показали трогательные снимки в Instagram. А вскоре после этого и вовсе сообщили, что ждут появления первенца. Теперь Лиза наслаждается последними сроками беременности и делятся умилительными видео в сети.

Недавно Арзамасова опубликовала очаровательный видеоролик, где показала "лайфхак" для беременных. На видео жена Авербуха в воздушном и романтичном платье с аппетитом поедает пирожки.

"Ну что? Это лайфхак: пирожок с капустой закусываем пирожком с капустой", – шутливо порекомендовала актриса и вызвала мгновенную реакцию подписчиков.

"Беременность она такая"; "Теперь и я хочу пирожочек"; "Отличный рецепт"; "Прелесть! Ешь за двоих"; "Чудесный лайфхак для беременных", – написали в сети. 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беременная жена Ильи Авербуха порадовала фолловеров Instagram новым умилительным видеороликом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ПАСЕ могут пройти дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by