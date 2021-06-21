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Лиза Арзамасова показала "лайфхак" для беременных и очаровала сеть
21.06.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Лиза Арзамасова очаровала поклонников: молодая жена фигуриста Ильи Авербуха показала лайфхак для беременных.
Звезда "Папиных дочек" и спортсмен поженились в декабре 2020 года. Влюбленные не стали скрывать это событие и показали трогательные снимки в Instagram. А вскоре после этого и вовсе сообщили, что ждут появления первенца. Теперь Лиза наслаждается последними сроками беременности и делятся умилительными видео в сети.
Недавно Арзамасова опубликовала очаровательный видеоролик, где показала "лайфхак" для беременных. На видео жена Авербуха в воздушном и романтичном платье с аппетитом поедает пирожки.
"Ну что? Это лайфхак: пирожок с капустой закусываем пирожком с капустой", – шутливо порекомендовала актриса и вызвала мгновенную реакцию подписчиков.
"Беременность она такая"; "Теперь и я хочу пирожочек"; "Отличный рецепт"; "Прелесть! Ешь за двоих"; "Чудесный лайфхак для беременных", – написали в сети.
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Беременная жена Ильи Авербуха порадовала фолловеров Instagram новым умилительным видеороликом.
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