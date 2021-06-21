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СК выясняет обстоятельства гибели девушки в Докшицах

21.06.2021 13:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели 22-летней девушки в Докшицах, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла сегодня ночью. Девушка гуляла со своим знакомым в Докшицах и решила сфотографироваться в фонтане. Со слов очевидца, зайдя в воду, она получила удар током. До приезда медиков девушка скончалась на месте происшествия.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия. "В настоящее время говорить о причине гибели девушки преждевременно, как и утверждать, что это было смертельное электротравмирование. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы. По данному факту Докшицким РОСК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказала Оксана Лазько.

По требованию следователей электропитание и водоснабжение фонтана отключено.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Девушка гуляла со своим знакомым в Докшицах и решила сфотографироваться в фонтане. Со слов очевидца, зайдя в воду, она получила удар током. До приезда медиков...
 
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