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Главы МИД ЕС проголосовали за возможность секторальных акций против режима в Минске
Источник материала: АФН
Министры иностранных дел ЕС дали зеленый свет для возможного введения секторальных санкций в отношении режима Лукашенко
Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикардо Йозвак.
По его словам, секторальные санкции , затрагивающие часть калийного, нефтяного и банковского секторов Беларуси, будут одобрены лидерами EU, а затем официально утверждены через несколько дней.
До секторальных санкций министры иностранных дел ЕС согласовали 4-й пакет санкций против режима в Минске, согласно которому рестрикции вводятся в отношении 78 физических и 8 юридических лиц.
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Министры иностранных дел ЕС дали зеленый свет для возможного введения секторальных санкций в отношении режима Лукашенко
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