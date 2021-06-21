Главы МИД ЕС проголосовали за возможность секторальных акций против режима в Минске

Источник материала: АФН

Министры иностранных дел ЕС дали зеленый свет для возможного введения секторальных санкций в отношении режима Лукашенко

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикардо Йозвак.

По его словам, секторальные санкции , затрагивающие часть калийного, нефтяного и банковского секторов Беларуси, будут одобрены лидерами EU, а затем официально утверждены через несколько дней.

До секторальных санкций министры иностранных дел ЕС согласовали 4-й пакет санкций против режима в Минске, согласно которому рестрикции вводятся в отношении 78 физических и 8 юридических лиц.