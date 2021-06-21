|
Власти Беларуси приостановили работу офиса верховного комиссара ООН
Источник материала: Партизан
Власти Беларуси приостановили работу офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Минске.
Об этом заявила сама верховный комиссар Мишель Бачелет.
о ее словам, это было "окно сотрудничества".
Она также сказала, что ситуацию с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Беларуси приостановили работу офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)