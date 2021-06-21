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Жара не отпускает — на днях будет до +36°С
Источник материала: Навiны
Очень жаркая погода продолжит кого-то радовать, а кому-то доставлять неудобства.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра покажет:
22 июня
23 июня
24 июня
Напомним, 20 июня на 15 метеостанциях были
В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти
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Очень жаркая погода продолжит кого-то радовать, а кому-то доставлять неудобства.
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