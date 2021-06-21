Россияне беднеют: их доходы отброшены на 10 лет назад

Источник материала: Салiдарнасць

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу «существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан». Сделать это нужно до конца 2026 года.

Однако прямо сейчас наблюдается обратная картина.





⁠– Совокупный ⁠спад реальных доходов ⁠с 2014 по 2019 год ⁠– минус 6,5%. И еще минус 3% за 2020 год, – эти данные профессор Наталья Зубаревич привела в интервью Republic .

Тенденция продолжается в 2021-м. За первый квартал доходы россиян снизились еще почти на 4%.

– Так что мы сейчас по уровню реальных доходов населения с учетом инфляции вернулись в 2011 год , – констатировала Зубаревич.

По итогам 2020 года средний доход в России составил 35 361 рубль в месяц. В эквиваленте это около 490 долларов.