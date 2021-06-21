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Россияне беднеют: их доходы отброшены на 10 лет назад
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу «существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан». Сделать это нужно до конца 2026 года.
Однако прямо сейчас наблюдается обратная картина.
– Совокупный спад реальных доходов с 2014 по 2019 год – минус 6,5%. И еще минус 3% за 2020 год, – эти данные профессор Наталья Зубаревич привела в интервью
Тенденция продолжается в 2021-м. За первый квартал доходы россиян снизились еще почти на 4%.
– Так что мы сейчас по уровню реальных доходов населения с учетом инфляции вернулись в 2011 год , – констатировала Зубаревич.
По итогам 2020 года средний доход в России составил 35 361 рубль в месяц. В эквиваленте это около 490 долларов.
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Владимир Путин призывает повысить их к 2026 году.
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