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Россияне беднеют: их доходы отброшены на 10 лет назад

21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу «существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан». Сделать это нужно до конца 2026 года.

Однако прямо сейчас наблюдается обратная картина.

Россияне беднеют: их доходы отброшены на 10 лет назад

⁠– Совокупный ⁠спад реальных доходов ⁠с 2014 по 2019 год ⁠– минус 6,5%. И еще минус 3% за 2020 год, – эти данные профессор Наталья Зубаревич привела в интервью Republic.

Тенденция продолжается в 2021-м. За первый квартал доходы россиян снизились еще почти на 4%.

 – Так что мы сейчас по уровню реальных доходов населения с учетом инфляции вернулись в 2011 год , – констатировала Зубаревич.

По итогам 2020 года средний доход в России составил 35 361 рубль в месяц. В эквиваленте это около 490 долларов.

 
 
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Владимир Путин призывает повысить их к 2026 году.
 
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