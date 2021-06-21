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В Минске закрыли офис Верховный комиссар ООН по правам человека
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.
Беларусь приостановила работу офиса Верховного комиссара по правам человека в Минске. Об этом журналистам сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, пишет
Мишель Бачелет
Верховный комиссар утверждает, что «продолжает получать многочисленные сообщения о произвольных арестах и задержаниях, пытках и плохом обращении». Она считает, что офис в Минске был «окном сотрудничества», и подчеркивает, что ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.
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Ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.
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