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СК устанавливает обстоятельства конфликта в столичном автобусе

21.06.2021 14:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства применения насилия в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, 20 июня около 11.45 компания мужчин вошла в автобус №42, двигавшийся в направлении "ДС Кунцевщина". Находясь в салоне общественного транспорта, мужчины вели себя вызывающе, выражались грубой нецензурной бранью. Одна из пассажирок сделала им устное замечание.

"Один из мужчин встал со своего места и направился в середину салона транспортного средства. В ходе разговора с пассажиром автобуса неизвестный мужчина схватил его за шею и оттолкнул. Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г.Минску по адресу: ул.Первомайская, 7, или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19", - добавили в СК.-0-

СК устанавливает обстоятельства конфликта в столичном автобусе
Скриншот из видео СК

 
Теги: Минск
 
 
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20 июня около 11.45 компания мужчин вошла в автобус №42, двигавшийся в направлении "ДС Кунцевщина". Находясь в салоне общественного транспорта, мужчины вели себя...
 
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