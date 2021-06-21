В Беларуси признаны экстремистскими еще 2 телеграм-канала

Источник материала: АФН

Суд Пинского района и г.Пинска удовлетворил заявление Пинской межрайпрокуратуры, признав Экстремистскими Telegram-чаты «ПИНСК для ЖИЗНИ ЧАТ» и «Пинск 97%».

«Установлено, что в них размещались призывы к экстремистской деятельности, насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и иные радикальные сообщения, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам» - утверждается в сообщении.