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В Беларуси признаны экстремистскими еще 2 телеграм-канала

21.06.2021 14:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Пинского района и г.Пинска удовлетворил заявление Пинской межрайпрокуратуры, признав Экстремистскими Telegram-чаты «ПИНСК для ЖИЗНИ ЧАТ» и «Пинск 97%».

«Установлено, что в них размещались призывы к экстремистской деятельности, насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и иные радикальные сообщения, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам» - утверждается в сообщении.

 
 
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Суд Пинского района и г.Пинска удовлетворил заявление Пинской межрайпрокуратуры, признав Экстремистскими Telegram-чаты «ПИНСК для ЖИЗНИ ЧАТ» и «Пинск 97%».
 
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