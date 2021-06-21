Даже Сербия: ряд стран присоединился к авиабойкоту Беларуси





«Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС», — говорится в пресс-релизе за подписью официального представителя главы дипломатии ЕС Петер Стано.



