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Президент ПАСЕ назвал дату рассмотрения белорусского вопроса

21.06.2021 14:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы» 23 июня, соответствующее решение на открытии летней сессии 21 июня утвердили делегаты ПАСЕ. Трансляция была организована на сайте организации.

Президент ПАСЕ назвал дату рассмотрения белорусского вопроса

Президент ПАСЕ Рик Дамс сообщил, что в бюро ассамблеи поступило две заявки на проведение срочных дебатов в рамках сессии — по проблеме миграции и по ситуации в Беларуси. Последнюю заявку подали председатель литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис и 19 других членов ассамблеи.

По словам Дамса, на заседании 18 июня бюро ассамблеи решило рекомендовать делегатам провести дебаты по этим вопросам не по срочной процедуре, а в рамках обсуждения текущих дел, а также рассматривать их по отдельности.

Против проведения дебатов по Беларуси выступил член российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк. Он предложил провести голосование по этому вопросу. В результате голосования за проведение дебатов по Беларуси выступили 68 делегатов ПАСЕ, против — 11, воздержались — 12.

«Таким образом, дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы» пройдут в среду во второй половине дня», — сказал Дамс.

Согласно сведениям о дебатах, опубликованным в повестке дня, выступить на них планируют делегаты ПАСЕ Александр Поцей и Яцек Протасевич (Польша), Лайма Андрикене и Эмануэлис Зингерис (Литва), Сергей Кисляк (Россия), Тони Ллойд (Великобритания), Киммо Кильюнен (Финляндия), Марта Гранде и Роберто Рампи (Италия), Андреас Ник (Германия), Димитриос Каиридис (Греция), Бернар Фурнье, Жак Ле Не, Франсуа Кальве, Ален Милон (Франция).

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы» 23 июня, соответствующее решение на открытии летней...
 
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