Президент ПАСЕ назвал дату рассмотрения белорусского вопроса

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы» 23 июня, соответствующее решение на открытии летней сессии 21 июня утвердили делегаты ПАСЕ. Трансляция была организована на сайте организации.





Президент ПАСЕ Рик Дамс сообщил, что в бюро ассамблеи поступило две заявки на проведение срочных дебатов в рамках сессии — по проблеме миграции и по ситуации в Беларуси. Последнюю заявку подали председатель литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис и 19 других членов ассамблеи.

По словам Дамса, на заседании 18 июня бюро ассамблеи решило рекомендовать делегатам провести дебаты по этим вопросам не по срочной процедуре, а в рамках обсуждения текущих дел, а также рассматривать их по отдельности.

Против проведения дебатов по Беларуси выступил член российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк. Он предложил провести голосование по этому вопросу. В результате голосования за проведение дебатов по Беларуси выступили 68 делегатов ПАСЕ, против — 11, воздержались — 12.

«Таким образом, дебаты «Ситуация в Беларуси: угроза для всей Европы» пройдут в среду во второй половине дня», — сказал Дамс.

Согласно сведениям о дебатах, опубликованным в повестке дня, выступить на них планируют делегаты ПАСЕ Александр Поцей и Яцек Протасевич (Польша), Лайма Андрикене и Эмануэлис Зингерис (Литва), Сергей Кисляк (Россия), Тони Ллойд (Великобритания), Киммо Кильюнен (Финляндия), Марта Гранде и Роберто Рампи (Италия), Андреас Ник (Германия), Димитриос Каиридис (Греция), Бернар Фурнье, Жак Ле Не, Франсуа Кальве, Ален Милон (Франция).

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