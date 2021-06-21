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Где и почему в Беларуси нельзя посещать леса и водоемы. Полный список мест
Источник материала: Навiны
Минлесхоз и санэпидемслужба в июне начали вводить запреты и ограничения на посещение лесов, рек и озер.
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По состоянию на понедельник, 21 июня, запреты и ограничения на посещение лесов введены в 27 районах Беларуси.
Полный запрет действует в шести районах Могилевской области. Это Горецкий, Дрибинский, Мстиславский, Кличевский, Кировский и Бобруйский районы.
Кроме того, еще в одном районе Могилевской области — Климовичском— посещение лесов ограничено.
Ограничения также действуют в одном районе Минской области (Солигорском) и трех районах Гомельской области (Октябрьском, Буда-Кошелевском и Речицком).
Помимо этого, в одном районе Гомельской области — Жлобинском — запрещено посещать леса.
Больше всего ограничений на сегодняшний день введено в Гродненской области — в 15 районах. Это Островецкий, Сморгонский, Вороновский, Ивьевский, Новогрудский, Лидский, Щучинский, Гродненский, Мостовский, Дятловский, Берестовицкий, Волковысский, Зельвенский, Слонимский и Свислочский районы.
В Брестской и Витебской областях запреты и ограничения на посещение лесов по состоянию на 21 июня не вводились.
Вводят и снимают запреты посещать леса местные органы власти по ходатайству организаций лесного хозяйства или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.
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Справка. За нарушение запрета на посещение лесов и торфяников в Беларуси установлена административная ответственность по
Если в результате такого нарушения обошлось без ущерба, то гражданину могут дать штраф в размере до 12 базовых величин (до 324 рублей).
В том случае, когда из-за нарушения требований по обеспечению пожарной безопасности сгорел или был поврежден лес, штраф может вырасти до 30 базовых величин (до 810 рублей).
В настоящее время в Беларуси царит жара.
Новые температурные рекорды были
Синоптики
Чтобы купание не привело к болезни или смерти…
Санитарно-эпидемиологическая служба уже
Специалисты изучили свыше 800 проб воды. В результате государственный санитарный надзор внес ряд предложений местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации.
Так, по состоянию на 17 июня запрещено купаться детям и взрослым, а также заниматься водным спортом на пяти пляжах в Могилевской области.
Это пляж на Гребеневском водохранилище Могилева, городской пляж на Днепре Могилева, пляж на Печерском водохранилище Могилева и пляж на Днепре агрогородка Полыковичи Могилевского района.
На городском пляже на Днепре в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Гомельской области купание детей и взрослых приостановлено, однако здесь разрешено заниматься водными видами спорта.
Кроме того, санэпидемслужба ограничила купание детей еще в двух областях Беларуси.
В черном списке в Брестской области оказались пляжи «Центральный» (правый и левый берег Мухавца) и центральный пляж озера Олтушское, в Могилевской области — пляж Вильчицкого водохранилища Могилевского района.
Справка. Купание в запрещенных местах рек, озер или других водоемов наказывается штрафом по статье 24.42 КоАП. Размер штрафа составляет от одной до трех базовых величин (от 27 до 81 рубля).
Между тем МЧС и ОСВОД бьют тревогу — в Беларуси растет число чрезвычайных происшествий на воде.
В этом году, по состоянию на 6 июня, в Беларуси
Список жертв продолжает стремительно расти.
В прошедшие выходные в стране утонули 23 человека, за всю минувшую неделю — 30, оперативные данные приводит ОСВОД.
Лишь в некоторых случаях трагедии удается избежать. Так, в субботу, 19 июня, на Днепре в Лоевском районе сотрудник МЧС
Спасатели просят выбирать разрешенные для отдыха места, в том числе те, где дежурит ОСВОД.
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