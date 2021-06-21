Где и почему в Беларуси нельзя посещать леса и водоемы. Полный список мест

Минлесхоз и санэпидемслужба в июне начали вводить запреты и ограничения на посещение лесов, рек и озер.





Перед лесной прогулкой сверьтесь с цифровой картой

По состоянию на понедельник, 21 июня, запреты и ограничения на посещение лесов введены в 27 районах Беларуси.

Полный запрет действует в шести районах Могилевской области. Это Горецкий, Дрибинский, Мстиславский, Кличевский, Кировский и Бобруйский районы.

Кроме того, еще в одном районе Могилевской области — Климовичском— посещение лесов ограничено.

Ограничения также действуют в одном районе Минской области (Солигорском) и трех районах Гомельской области (Октябрьском, Буда-Кошелевском и Речицком).

Помимо этого, в одном районе Гомельской области — Жлобинском — запрещено посещать леса.

Больше всего ограничений на сегодняшний день введено в Гродненской области — в 15 районах. Это Островецкий, Сморгонский, Вороновский, Ивьевский, Новогрудский, Лидский, Щучинский, Гродненский, Мостовский, Дятловский, Берестовицкий, Волковысский, Зельвенский, Слонимский и Свислочский районы.

В Брестской и Витебской областях запреты и ограничения на посещение лесов по состоянию на 21 июня не вводились.

Вводят и снимают запреты посещать леса местные органы власти по ходатайству организаций лесного хозяйства или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

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Отследить введение и снятие запретов в своем районе каждый белорус может при помощи интерактивной карты . Эту карту Минлесхоз разместил на своем сайте и теперь постоянно обновляет.

Справка. За нарушение запрета на посещение лесов и торфяников в Беларуси установлена административная ответственность по статье 16.21 КоАП.

Если в результате такого нарушения обошлось без ущерба, то гражданину могут дать штраф в размере до 12 базовых величин (до 324 рублей).

В том случае, когда из-за нарушения требований по обеспечению пожарной безопасности сгорел или был поврежден лес, штраф может вырасти до 30 базовых величин (до 810 рублей).

В настоящее время в Беларуси царит жара.

Новые температурные рекорды были установлены на 15 метеостанциях в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. При этом в северной Витебской области максимумы обновлены практически повсеместно.

Синоптики предупреждают , что начало этой недели тоже будет очень жарким. Так, на понедельник, 21 июня, объявлено штормовое предупреждение.

Чтобы купание не привело к болезни или смерти…

Санитарно-эпидемиологическая служба уже обследовала 329 зон рекреации, то есть мест массового отдыха людей у воды.

Специалисты изучили свыше 800 проб воды. В результате государственный санитарный надзор внес ряд предложений местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования, в ведении которых находятся зоны рекреации.

Так, по состоянию на 17 июня запрещено купаться детям и взрослым, а также заниматься водным спортом на пяти пляжах в Могилевской области.

Это пляж на Гребеневском водохранилище Могилева, городской пляж на Днепре Могилева, пляж на Печерском водохранилище Могилева и пляж на Днепре агрогородка Полыковичи Могилевского района.

На городском пляже на Днепре в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Гомельской области купание детей и взрослых приостановлено, однако здесь разрешено заниматься водными видами спорта.

Кроме того, санэпидемслужба ограничила купание детей еще в двух областях Беларуси.

В черном списке в Брестской области оказались пляжи «Центральный» (правый и левый берег Мухавца) и центральный пляж озера Олтушское, в Могилевской области — пляж Вильчицкого водохранилища Могилевского района.

Справка. Купание в запрещенных местах рек, озер или других водоемов наказывается штрафом по статье 24.42 КоАП. Размер штрафа составляет от одной до трех базовых величин (от 27 до 81 рубля).

Между тем МЧС и ОСВОД бьют тревогу — в Беларуси растет число чрезвычайных происшествий на воде.

В этом году, по состоянию на 6 июня, в Беларуси утонули 91 человек, из них 12 несовершеннолетних. При этом 21 человек был пьян.

Список жертв продолжает стремительно расти.

В прошедшие выходные в стране утонули 23 человека, за всю минувшую неделю — 30, оперативные данные приводит ОСВОД.

Лишь в некоторых случаях трагедии удается избежать. Так, в субботу, 19 июня, на Днепре в Лоевском районе сотрудник МЧС спас двух тонувших девочек-подростков.

Спасатели просят выбирать разрешенные для отдыха места, в том числе те, где дежурит ОСВОД.

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