Еще семь стран закрыли свое небо для белорусских авиаперевозчиков

Семь стран присоединились к запрету Евросоюза на использование белорусскими авиакомпаниями воздушного пространства ЕС и европейских аэропортов, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.



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В нем отмечается, что 4 июня 2021 года Совет ЕС принял решение ввести запрет на пролет над воздушным пространством Евросоюза и на доступ в аэропорты ЕС белорусских перевозчиков всех видов.

К данному решению сегодня присоединились Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — отметил Боррель.

Санкции в отношении белорусских авиаперевозчиков были введены в связи с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании пассажиров самолета — белорусского блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. На родине Протасевич был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.

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