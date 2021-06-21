Макей зачитал стихи Коласа к 80-й годовщине начала войны - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Министры иностранных дел стран-членов СНГ зачитали стихи о войне и героическом подвиге советского народа во время Великой Отечественной.

Глава белорусского МИД Владимир Макей зачитал строчки из стихотворения "Абаронцам роднай зямлі" ("Защитникам родной земли"), написанного Якубом Коласом. Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прочитал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".

В акции также приняли участие министры иностранных дел Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана. Инициатором стала Беларусь как председатель в СНГ в 2021 году.

"Восемьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, в семьи многонационального Советского Союза пришла война. Никто не остался в стороне, для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран - участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие!" - сказано в сообщении.

Также накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной, авторский материал выйдет в одном из немецких изданий.

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