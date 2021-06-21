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Олег Гайдукевич: не надо "приватизировать" Цоя!

21.06.2021 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

– "Перемен!": Цой по-прежнему актуален, но некоторым политическим силам не следует его "приватизировать";

– почему далеко не все желающие попали в "Поезд Победы"?

– новое время диктует новые подходы в работе с людьми: понимают ли это чиновники?

– возможен ли рост социального оптимизма при параллельном росте цен?

Программу "Горизонт событий" с участием заместителя председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олега Гайдукевича смотрите на Sputnik Беларусь.

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