Деградация: Киркоров показал, как нужно бороться с ретроградным Меркурием

Источник материала: Sputnik Беларусь

Певец Филипп Киркоров поделился своим способом борьбы с ретроградным Меркурием: в сети критикуют новую публикацию звезды.

Пережив неудачу на "Евровидении-2021", Киркоров не стал расслабляться и активно занялся своим продвижением. Певец с провоцировал слухи о своем "романе" с блогером Давой, поругался с Нателлой Крапивиной и съездил в гости к тиктокерам . Но на этом решил не останавливаться.

На этот раз Киркоров решил затронуть злободневную, астрологическую тематику и показал, как борется с ретроградным Меркурием. Компанию звезде составил музыкант и блогер Тимур Сорокин.

На видео, опубликованном в Instagram, звезды делают вид, что отбивают бутылку, которую подкидывает девушка из спортзала. Причем, делают это, сидя друг у друга на спинах.

"Действия этого видео выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить", – подписал ролик Киркоров и спровоцировал критику в сети.

"Деградация"; "Филя, сколько тебе годиков?"; "Срочно к врачу"; "Позорище"; "А почему без Давы?" – прокомментировали фолловеры.

Напомним, что самый мощный ретроградный Меркурий начался 30 мая и продлится до 22 июня.

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