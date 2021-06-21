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Деградация: Киркоров показал, как нужно бороться с ретроградным Меркурием
21.06.2021 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Певец Филипп Киркоров поделился своим способом борьбы с ретроградным Меркурием: в сети критикуют новую публикацию звезды.
Пережив неудачу на "Евровидении-2021", Киркоров не стал расслабляться и активно занялся своим продвижением. Певец с
На этот раз Киркоров решил затронуть злободневную, астрологическую тематику и показал, как борется с ретроградным Меркурием. Компанию звезде составил музыкант и блогер Тимур Сорокин.
На видео, опубликованном в Instagram, звезды делают вид, что отбивают бутылку, которую подкидывает девушка из спортзала. Причем, делают это, сидя друг у друга на спинах.
"Действия этого видео выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить", – подписал ролик Киркоров и спровоцировал критику в сети.
"Деградация"; "Филя, сколько тебе годиков?"; "Срочно к врачу"; "Позорище"; "А почему без Давы?" – прокомментировали фолловеры.
Напомним, что
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Пользователи социальных сетей не оценили эффектные телодвижения "короля шоу-бизнеса" и раскритиковали его "профессионализм".
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