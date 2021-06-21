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Власти Беларуси приостановили работу офиса верховного комиссара ООН
Источник материала: UDF
Об этом заявила сама верховный комиссар Мишель Бачелет.
По ее словам, это было "окно сотрудничества".
Она также сказала, что ситуацию с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.
В декабре 2020 года Мишель Бачелет заявила, что обеспокоена чрезмерным использованием силы со стороны силовых структур в Беларуси. Также, по ее мнению, после выборов 2020 года в стране демонстрации в подавляющем большинстве носили мирный характер, но их систематически жестоко разгоняли.
Также Бачелет была недовольна тем, что в разгонах участвуют люди в масках и без опознавательных знаков.
Меня очень беспокоит информация о преследовании преподавателей и студентов, а также об угрозах лишить родительских прав тех, кто участвует в протестах», — заявила тогда комиссар.
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Ситуацию с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.
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