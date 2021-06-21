Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Беларуси приостановили работу офиса верховного комиссара ООН Ситуацию с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.

Об этом заявила сама верховный комиссарПо ее словам, это было "окно сотрудничества".Она также сказала, что ситуацию с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.В декабре 2020 года Мишель Бачелет заявила, что обеспокоена чрезмерным использованием силы со стороны силовых структур в Беларуси. Также, по ее мнению, после выборов 2020 года в стране демонстрации в подавляющем большинстве носили мирный характер, но их систематически жестоко разгоняли.Также Бачелет была недовольна тем, что в разгонах участвуют люди в масках и без опознавательных знаков.Меня очень беспокоит информация о преследовании преподавателей и студентов, а также об угрозах лишить родительских прав тех, кто участвует в протестах», — заявила тогда комиссар.