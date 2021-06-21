|
Глава Евросовета: «Наше послание режиму не может быть понято неправильно»
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Шарль Мишель прокомментировал утверждение четвертого пакета санкций, в том числе секторальных, в отношении Беларуси.
«Наше послание режиму не может быть понято неправильно: освободите всех политзаключенных, остановите дальнейшие репрессии, начните инклюзивный национальный диалог», — написал в
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шарль Мишель прокомментировал утверждение четвертого пакета санкций в отношении Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)