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К авиабойкоту Беларуси присоединились Сербия, Черногория, Албания, Норвегия и другие
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эти государства не впустят в свое воздушное пространство белорусские самолеты.
Дополнился список стран, поддержавших авиабойкот в отношении «Белавиа». Ряд стран-кандидатов на вступление в ЕС, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусской авиакомпании.
— Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны ЕАСТ, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС, — сообщается в
В документе сказано, что теперь эти страны «будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета».
Также указано, что Евросоюз приветствует присоединение.
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Эти государства не впустят в свое воздушное пространство белорусские самолеты.
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