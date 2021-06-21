К авиабойкоту Беларуси присоединились Сербия, Черногория, Албания, Норвегия и другие

Источник материала: Салiдарнасць

Эти государства не впустят в свое воздушное пространство белорусские самолеты.

Дополнился список стран, поддержавших авиабойкот в отношении «Белавиа». Ряд стран-кандидатов на вступление в ЕС, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусской авиакомпании.

— Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны ЕАСТ, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС, — сообщается в пресс-релизе представителя главы дипломатии ЕС.

В документе сказано, что теперь эти страны «будут следить за тем, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета».

Также указано, что Евросоюз приветствует присоединение.