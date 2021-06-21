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«Пройдет еще два-три месяца, и последствия санкций коснутся каждого из нас»
21.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Чем отличается четвертый пакет санкций ЕС и насколько реалистично видение представителей белорусского правительства на положение дел в Беларуси.
Министр экономики Александр Червяков заявил на БТ: «…Государство выполняет свои социальные обязательства, рост заработной платы, доходов населения, пенсий. Поэтому стабильность в экономике, конечно, предопределилась теми решениями, которые были приняты главой государства в 2020 году».
Решили выяснить, что думают на этот счет независимые эксперты.
Борис Желиба
— Действительно, согласно тем отчетам, которые дает Белстат и Таможенный комитет, уже несколько месяцев идет довольно солидное положительное сальдо по товарам и услугам, — в экспресс-комментарии «Салідарнасці» говорит экономист Борис Желиба. — Но большей частью этот прирост обязан внешним факторам. Прежде всего, ценовым. До последнего времени наблюдался рост мировых цен на сырьевые товары. И удобрения, и нефтепродукты, которые экспортирует Беларусь, это как раз товары неглубокой переработки. И тут, можно сказать, нам в очередной раз подфартило.
При этом доктор наук не может отметить хоть сколько-нибудь положительную тенденцию в экономике страны:
— В нашей экономике были и остаются хронические болезни. В-первую очередь, это обремененность страшными долгами. Тот факт, что многие госпредприятия (если не большинство), как ковидные больные, могут жить только на «кислородной подпитке» в виде льготных кредитов, всевозможных отсрочек и т.д., говорит о том, что одни предприятия живут за счет других и за счет населения.
В итоге, мы не можем обеспечить достаточно приличную зарплату в экономике и нормальный уровень жизни в целом.
— Министр экономики сказал буквально: «Государство выполняет свои социальные обязательства, рост заработной платы, доходов населения, пенсий».
— Да, Белстат зафиксировал рост заработной платы. Но он у нас всегда обгонял производительность труда. Если сравнить нашу зарплату с заработками в соседних Польше, Литве, Латвии и даже России, то она отстает в разы. Если в Беларуси средняя заработная плата 520-530 долларов, то в Польше — 1200-1300 евро.
Поэтому бравурные отчеты правительства не вселяют оптимизма ни населению, ни производителям.
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А по поводу санкций все вторят премьер-министру Головченко, дескать, как-нибудь переживем, отобьемся. Но аналитики говорят, что это легковесная оценка ситуации. Потому что на этот раз
Если эти санкции будут постепенно наращиваться и разворачиваться, конечно, правительство будет делать все, чтобы их обойти, как оно это делало раньше. Но санкционная ситуация уже не та!
Пройдет еще какое-то время, наверное, 2-3 месяца, и, к сожалению, последствия от санкций коснутся каждого из нас. Потому что если будут угнетать экспорт, значит, будут уменьшаться доходы от внешнеэкономической деятельности, которые получает бюджет. А от бюджета у нас зависит 24% трудозанятых: силовики, чиновники, врачи, учителя и еще много кто.
Поэтому успехи, о которых сейчас так бодро докладывает правительство, могут оказаться временными.
Если санкции будут введены и направлены на экспорт, то у нас пострадает валютный рынок. И первый индикатор, который заметит каждый, — возобновление девальвации белорусского рубля.
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Чем отличается четвертый пакет санкций ЕС и насколько реалистично видение представителей белорусского правительства на положение дел в Беларуси.
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