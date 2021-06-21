ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Браславском районе на пастбище погиб пастух

21.06.2021 14:59 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе возле деревни Герчаны погиб пастух, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Утром 19 июня в Браславский РОВД от медиков поступила информация, что на пастбище с множественными травмами обнаружен труп 48-летнего животновода. Травмы погибшему ударами копыт причинили коровы.

Правоохранителям напарник погибшего рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю и по нему прошлись животные. После этого сельчанин встал, сделал несколько шагов и потерял сознание. Спасти его не удалось.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 19 июня в Браславский РОВД от медиков поступила информация, что на пастбище с множественными травмами обнаружен труп 48-летнего животновода. Травмы погибшему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси приостановили работу офиса верховного комиссара ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by