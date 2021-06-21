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В Браславском районе на пастбище погиб пастух
Источник материала: БелТА
21 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе возле деревни Герчаны погиб пастух, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Утром 19 июня в Браславский РОВД от медиков поступила информация, что на пастбище с множественными травмами обнаружен труп 48-летнего животновода. Травмы погибшему ударами копыт причинили коровы.
Правоохранителям напарник погибшего рассказал, что заметил, как мужчина упал на землю и по нему прошлись животные. После этого сельчанин встал, сделал несколько шагов и потерял сознание. Спасти его не удалось.-0-
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Утром 19 июня в Браславский РОВД от медиков поступила информация, что на пастбище с множественными травмами обнаружен труп 48-летнего животновода. Травмы погибшему...
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